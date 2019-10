In fuga con la droga: la corsa contromano sull'autostrada

Imbocca l’autostrada contromano per sfuggire ai poliziotti, recuperato un carico da 28 chili di marijuana. I fatti si sono verificati nella giornata di sabato scorso, in azione gli agenti della polizia stradale che sono riusciti a recuperare l’auto e la droga mentre continuano ancora le indagini per individuare il guidatore che, per il momento, rimane in fuga.

Tutto è iniziato quando una Fiat Panda s’è imbattuta, all’altezza del territorio di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, in una pattuglia della Polstrada, impegnata in uno dei consueti controlli sulla circolazione stradale. Alla vista degli agenti che gli avevano intimato l'alt, la vettura ha immediatamente svoltato imboccando l’autostrada A3 Napoli-Salerno contromano. Subito gli agenti si sono lanciati all’inseguimento che è durato per diversi chilometri. Il fuggitivo ha percorso l'A3 contromano fino all'uscita dello svincolo di Boscoreale e, abbandonata l'autostrada, ha proseguito la sua corsa attraverso le strade del centro vesuviano, fino all’area della periferia di Terzigno. Qui la vettura è stata abbandonata da chi la guidava che, intanto, s’è dato alla macchia.

Nell’auto, i poliziotti hanno rinvenuto circa 28 chilogrammi di marijuana già confezionata in diversi involucri. Insieme alla droga, gli agenti hanno ritrovato anche materiale ritenuto utile alla coltivazione e alla commercializzazione dello stupefacente. Il “carico” è finito sotto sequestro.

Le indagini, però, continuano. Non solo si cerca chi era alla guida della vettura ma gli investigatori vogliono fare luce su chi gestisce i traffici di droga nell’area vesuviana.

