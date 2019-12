Emergenza maltempo: strade allagate e auto sommerse dalla pioggia fino alle portiere

Via Pasquale Ciccarelli, alla periferia orientale di Napoli, è l’emblema delle difficoltà che incontra la città partenopea quando le piogge diventano più insistenti. Il maltempo delle ultime ore, che ha spinto il sindaco Luigi De Magistris a chiudere nuovamente le scuole, ha creato notevoli disagi ai cittadini. In questa zona l’acqua che cade dal cielo allaga velocemente la carreggiata, costringendo le vetture a procedere in grosse pozzanghere. La mancanza di manutenzione di fogne e caditoie sta creando problemi gravissimi e purtroppo con i cambiamenti climatici le bombe d’acqua sono sempre più frequenti.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato un video sui social network. “Casi del genere – ha detto l’esponente politico – sono all’ordine del giorno, ogni qual volta un temporale si abbatte sulla nostra città. Dalle immagini si vede come le automobili costrette ad attraversare il tratto allagato siano costrette a farlo con l’acqua che arriva praticamente alle portiere”. Borrelli chiede all’amministrazione comunale interventi strutturali, in modo da evitare possibili tragedie.

Ieri il maltempo a Napoli ha letteralmente mandato in tilt la circolazione e provocato molti danni. Nell’area nord della città le raffiche di vento forte hanno divelto la guaina di protezione del tetto dello spogliatoio dello stadio Landieri nel quartiere di Scampia. La copertura è caduta nello spazio antistante l’accesso al campo, spazio in quel momento deserto e solo per un caso fortuito non è accaduto nulla di grave. In via Luca Giordano al Vomero, una tensostruttura di un esercizio commerciale è stata distrutta dal vento che ha provocato anche la caduta di un cornicione all’ospedale Fatebenefratelli.

Le forti raffiche di vento accompagnate dalla pioggia hanno distrutto il grande albero con le luminarie di Natale, che era stato allestito nella piazzetta di Capri. Nell’area flegrea il maltempo ha creato una serie di allagamenti al centro e in periferia e un black out elettrico ha lasciato al buio il centro storico e parte della zona alta della città. L’energia elettrica è stata ripristinata dopo circa un’ora nelle abitazioni, mentre quella pubblica è tornata solo parzialmente. Danni e allagamenti anche nel Casertano. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per cadute di calcinacci in provincia, a Santa Maria Capua Vetere e a Teano, e a Caserta.

