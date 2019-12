Evade dai domiciliari per comprare le sigarette

Era uscito di casa per “comprare le sigarette”, ma non avrebbe potuto perché era ai domiciliari. Arrestato un 34enne dai carabinieri che lo hanno scoperto mentre sanzionavano un locale che faceva vedere ai suoi clienti, senza averne titolo, la partita in tv.

L’episodio è accaduto a Ercolano, in provincia di Napoli, nella serata di martedì scorso. L’uomo, ristretto al regime degli arresti domiciliari, aveva violato le prescrizioni impostegli dall’autorità giudiziaria. Quando ha visto i carabinieri ha provato a sgattaiolare via, nascondendosi il volto tra le mani. L’escamotage non ha sortito alcun effetto apprezzabile, se non quello di attirare maggioramente l’attenzione dei militari. Che, nel frattempo, erano impegnati a sanzionare un locale della zona.

All’interno di una paninoteca, i militari hanno riscontrato che i titolari lasciavano la tv accesa consentendo ai loro clienti di guardare le partite di calcio che venivano trasmesse dai canali a pagamento. Si trattava della partita di Champions League tra il Napoli e il Genk, poi finita 4-0 per gli azzurri guidati, per l'ultima volta in panchina, da Carlo Ancelotti. Un match di cartello che avrebbe richiamato nel locale tante persone interessato a seguire le vicende sportive della squadra napoletana. Il problema, però, era che dai controlli dei carabinieri è emerso che l’abbonamento sottoscritto a titolo privato non consentiva in alcun modo di poter “allargare” la visione delle partite al pubblico del locale. Era impossibile, senza violare la legge, lasciare accesa la tv all'interno di un locale pubblico a beneficio dei propri clienti. Perciò i militari hanno proceduto alla denuncia della titolare, al sequestro del decoder e della scheda.

Intanto i carabinieri, impegnati nel servizio di controllo per il rispetto delle normative che regolano il diritto d’autore nei locali pubblici del comprensorio territoriale, hanno proseguito il loro giro. E quindi hanno finito per imbattersi nel 34enne. Il suo tentativo di nascondersi non è andato a buon fine e i militari lo hanno fermato. S'è nascosto il volto tra le mani ma non è riuscito a farla franca. Alle rimostranze dei carabinieri, l’uomo avrebbe tentato di giustificarsi raccontando loro di essere uscito solo per il tempo di acquistare le sigarette. La spiegazione, però, come riporta Il Mattino, non è bastata ai carabinieri che hanno proceduto ad arrestarlo con l’accusa di evasione, in attesa di essere giudicato col rito direttissimo.

