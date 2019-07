Straniero tenta di rubare un motorino: arrestato dai carabinieri

Sotto il sole cocente di un’estate che si preannuncia torrida, a Napoli, si è assistito all’ennesimo caso di violenza. Ieri mattina un extracomunitario di 32 anni, di origini tunisine, ha minacciato e aggredito due uomini, intimando loro di consegnargli il motorino.

L’immigrato, brandendo un paio di forbici, aveva chiesto al conducente di consegnargli il veicolo se non voleva essere colpito dalla lama. I due napoletani, però, per nulla spaventati, hanno reagito e ne è nata una colluttazione. Pugni, calci, schiaffi in pieno centro e sotto gli occhi di tutti.

Il tunisino ha ferito il conducente, ma la rissa ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che erano di passaggio in moto, i quali sono immediatamente intervenuti, bloccando l’extracomunitario prima che scappasse. Successivamente, nonostante la strenua resistenza di quest'ultimo, lo hanno tratto in arresto e trasferito nel carcere di Poggioreale.

Un anno fa, nel quartiere Vasto di Napoli, una 15enne fu presa a pugni da un extracomunitario, senza alcuna motivazione, a riprova dei tanti episodi di violenza da parte di immigrati in città.