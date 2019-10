Falsi poliziotti rapinano due giovani: arrestati dagli agenti veri

Rapinano una coppia di giovani fingendosi poliziotti, arrestati dagli agenti veri. È accaduto a Fuorigrotta, popoloso quartiere di Napoli dove sono finiti in manette due uomini.

I fatti si sono verificati nella tarda serata di venerdì scorso. I due sedicenti agenti erano in fuga a bordo di un’auto che ha superato a tutta velocità una pattuglia di poliziotti, veri, fermi ad attendere il segnale di verde al semaforo tra via Gianbattista Marino e via Jacopo de Gennaro. Subito gli agenti si sono lanciati all’inseguimento della vettura che, all’altezza di via Leopardi, ha finito per scontrarsi con un’altra automobile. Dopo l’impatto, i due uomini a bordo, hanno frettolosamente lasciato l’abitacolo tentando di darsi alla fuga a piedi.

I poliziotti, però, sono riusciti a frustrare il loro tentativo e a bloccarli. È bastato poco, poi, per scoprire i motivi che li spingevano a correre così velocemente per le strade del capoluogo campano. Due ragazzi, infatti, li hanno riconosciuti come coloro che, poco prima, li avevano alleggeriti di un telefono cellulare. Si erano qualificati come poliziotti e poi li avevano aggrediti, riuscendo a mettere le mani sullo smartphone che, dalle perquisizioni nell'abitacolo della macchina, è stato ritrovato all’interno della vettura utilizzata dai due falsi agenti per fuggire.

Per loro, un 43enne e un 36enne, sono scattate le manette. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine, dovranno difendersi della accuse di rapina e lesioni personali.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?