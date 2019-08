Ferisce al volto l'autista di un autobus: denunciato passeggero 52enne

Ancora un’aggressione ai danni del personale dell’Anm, la società che gestisce il trasporto pubblico a Napoli. L’autista di un autobus della linea C31 è stato assalito da un passeggero nei pressi della fermata di piazzetta Marechiaro, sulla collina di Posillipo, il quale lo ha prima ingiuriato e poi malmenato. L’intervento di alcuni agenti della polizia di Stato, che transitavano nei paraggi, ha evitato che la situazione degenerasse.

I poliziotti hanno bloccato l’aggressore, che è stato denunciato dal dipendente dell’Anm. L’episodio è stato reso noto dal sindacato autonomo Usb, che ha evidenziato come ormai siano diventate un’abitudine a Napoli le aggressioni sia verbali sia fisiche nei confronti del personale del trasporto pubblico campano. I sindacalisti chiedono alle forze dell'ordine maggiori controlli sul territorio. L'autista ha riportato una ferita lacero-contusa al volto giudicata guaribile in 10 giorni. L'aggressore, un 52enne, è stato denunciato per violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio.

