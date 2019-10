In fiamme lo scooter del sindaco di San Giorgio a Cremano: indagano i carabinieri

Tra i veicoli incendiati a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, c’è anche lo scooter del sindaco Giorgio Zinno. È stato lo stesso primo cittadino a denunciare l’atto vandalico, pubblicando sul suo profilo Facebook la foto del motorino distrutto dalle fiamme. Non sono ancora chiare le cause del rogo e sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, che dovranno accertare se l’incendio è doloso e se si voleva colpire proprio il sindaco.

Il primo cittadino ha ricevuto la solidarietà dei suoi colleghi delle città limitrofe e dei residenti di San Giorgio a Cremano. “Ieri notte, all'una e trenta – ha scritto Zinno sui social – ignoti si sono introdotti nel parco privato in cui vivo con molte altre famiglie e hanno incendiato il mio scooter, un altro che era affianco e un’auto. Ai proprietari esprimo il mio dispiacere per quanto accaduto”.

Per il sindaco l'incendio è doloso. L’esponente politico è convinto che vi sia da parte di qualcuno la voglia di intimidirlo. “Ho piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell'ordine – ha continuato il primo cittadino – che stanno indagando e dunque non è opportuno che io entri maggiormente nel merito della vicenda, ma ci tengo a ringraziare i carabinieri. Io non ho paura e continuerò a camminare a testa alta nella città che amo e la cui amministrazione i sangiorgesi mi hanno affidato”.

