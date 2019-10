Finge di essere una prostituta e rapina i clienti con l’aiuto del compagno

Fingeva di essere una prostituta, adescava i clienti e li conduceva in un luogo appartato, dove era pronto ad intervenire un suo complice che, armato di pistola, rapinava i malcapitati. Sono stati arrestati a Torre Annunziata, nel Napoletano, i due ladri romeni, di 30 e 27 anni, che hanno messo a segno più di un colpo con questa tecnica.

Gli immigrati, una coppia di fidanzati, sono stati fermati dagli agenti di polizia del commissariato di Castellammare di Stabia dopo una serie di segnalazioni e un’indagine durata alcuni mesi. Le forze dell’ordine hanno seguito la ragazza che si allontanava con un cliente e poco dopo avevano visto arrivare il compagno a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

La polizia ha inseguito i due rapinatori, che sono stati bloccati. Nel portafoglio avevano 300 euro, il bottino sottratto all’uomo appena derubato. La ragazza è stata trasferita nel carcere di Pozzuoli, mentre il fidanzato è finito a Poggioreale. Dalle verifiche successive è emerso che gli immigrati hanno commesso più di un furto e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha confermato la detenzione in carcere per l’uomo e ha sottoposto ai domiciliari la ragazza.

