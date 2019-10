Finti poliziotti derubano due persone: arrestati dopo un rocambolesco inseguimento

Avevano da poco rapinato due persone a Fuorigrotta, tra i quartieri più popolati di Napoli, fingendosi poliziotti in borghese, quando si sono imbattuti, in tarda serata, in una vera pattuglia della polizia che, dopo un inseguimento rocambolesco, li ha bloccati e arrestati. In manette sono finiti due pregiudicati di 36 e 43 anni, accusati di rapina e lesioni personali.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno visto passare al semaforo, con il rosso, un’automobile ad altra velocità, con due persone a bordo. Hanno inseguito la macchina sospetta e quando hanno intimato l’alt al conducente hanno capito che si trattava di malviventi. I rapinatori hanno accelerato e provato a seminare i poliziotti, ma si sono scontrati con un’altra vettura.

Scesi dall’abitacolo, hanno provato a far perdere le loro tracce correndo a piedi, ma sono stati immediatamente bloccati dagli agenti del commissariato di Napoli. Successivamente i due ladri sono stati riconosciuti dalle persone derubate, che hanno raccontato di essere state rapinate poco prima. Gli uomini avevano detto di essere poliziotti e con la scusa di effettuare un controllo avevano preso il cellulare a una delle persone aggredite.

