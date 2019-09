Fioriere e panchine divelte: teppisti in azione a Napoli

Ancora un atto vandalico a Napoli, dove una banda di teppisti ha ribaltato alcune fioriere e una panchina in via Cavallerizza. Sulla vicenda, ripresa dalle telecamere di alcuni locali in zona, è intervenuto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“Siamo rimasti basiti – ha detto l’esponente politico – dinanzi al video diffuso da un commerciante di via Cavallerizza a Chiaia, che mostra la registrazione del sistema di videosorveglianza del suo esercizio. All’improvviso compaiono un gruppo di giovani che, assolutamente senza motivo, lanciano della spazzatura in aria, prima di accanirsi contro delle fioriere e una panchina, violentemente divelte”.

Un’azione gratuita e becera, sintomatica di un degrado sociale fuori controllo che preoccupa il rappresentante delle istituzioni. Borrelli è stato ospite del conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte, Gianni Simioli.

“Il passatempo di alcuni individui – ha continuato il consigliere regionale – è la vandalizzazione della città. Dal troglodita che ha colorato con la vernice la fontana di Monteoliveto ai protagonisti di questo video sono centinaia gli atti di teppismo che ogni giorno si consumano a Napoli. Purtroppo l’azione educatrice delle famiglie è in molti casi fallace. Anzi sono gli stessi genitori a dare degli esempi sbagliati ai figli, comportandosi in maniera incivile e instillando nelle loro menti il concetto che i luoghi pubblici sono terra di nessuno dove qualsiasi follia è concessa”.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?