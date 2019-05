Il fratello di Pino Daniele contro Salvini: "Deve andare via, non lo vogliamo"

Prosegue l'ondata di striscioni contro Matteo Salvini, bersaglio da parecchie ore di numerosi contestatori che continuano ad esprimere il loro dissenso mediante frasi e slogan. E non ne sono mancati neanche oggi, giorno in cui il ministro dell'Interno è atteso a Napoli in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica - si legge sull'Ansa.

Salvatore Daniele contro Salvini

Tra gli espositori di tali cartelli si è notata la presenza anche di Salvatore Daniele. Il fratello del noto cantautore Pino sul suo balcone di casa - in San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro storico di Napoli - ha mostrato uno striscione: " Questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio fratello Pino ". Salvatore ha poi aggiunto: " Un ministro che indossa divise, imbraccia mitra ed è contro gli extracomunitari non è degno di questo nome. Deve andare via, qua non lo vogliamo. E a quelli che pensano che la Lega non è più quella di una volta, quella criticata da mio fratello, io dico che è peggio. Mio fratello non c'è più ma Matteo lo dico io: questa Lega è una vergogna ".