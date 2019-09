Fucile rubato sei anni fa ritrovato al Rione Traiano

Fucile rubato sei anni fa rinvenuto dai carabinieri al Rione Traiano. L’operazione è avvenuta nel fine settimana appena trascorso.

La scoperta porta la firma dei militari della sezione operativa di Bagnoli. L’arma è stata rinvenuta all’interno di un’intercapedine ricavata in un muro a ridosso di alcune abitazioni private nell’area di via Marco Aurelio. Il fucile si è presentato in buono stato di conservazione: era stato avvolto in una busta di cellophane e quindi riposto nel nascondiglio.

Si tratta di un’arma semiautomatica a canne mozze il cui numero di matricola non era stato rimosso. Il furto era stato denunciato nel 2013 a Pimonte, piccolo comune dell’hinterland partenopeo che si trova nel comprensorio dei monti Lattari.

Adesso il fucile è stato posto sotto sequestro. Per i carabinieri sarà necessario verificare se, ed eventualmente in quale circostanza, l’arma sia stata utilizzata per compiere delitti. Per questa ragione, il fucile sarà sottoposto agli esami balistici e dattiloscopici, alla ricerca di qualche impronta che possa far luce su chi abbia potuto utilizzare o quantomeno maneggiare l’arma in questi anni.

