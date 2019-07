Furti nelle abitazioni: arrestati 11 ladri italiani e stranieri

Usavano sempre lo stesso metodo per effettuare i furti nelle abitazioni del Napoletano, tra San Sebastiano al Vesuvio, Ercolano, Boscotrecase e Casoria. Arrivati a destinazione i ladri bussavano più volte il campanello e se nessuno rispondeva avevano la certezza che la casa era vuota e si preparavano per il colpo.

In questo modo erano riusciti a mettere a segno una decina di furti, tra cui uno del valore di 250mila euro ai danni di una ditta di ormeggi. La banda di malviventi era composta da undici persone ed è stata sgominata dai carabinieri. Per quattro ladri è stato disposto il carcere, per altri quattro gli arresti domiciliari, mentre per gli ultimi tre è scattato l'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

L’azione dei militari ha fatto seguito alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli. I componenti del gruppo criminale sono nove italiani, un romeno e un georgiano. Nei loro confronti le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati in abitazione.

Le ricerche sono partite nel dicembre 2015, quando ci fu un furto in una società di ormeggi di via Caracciolo dove erano custoditi i soldi che sarebbero serviti per le buste paga dei dipendenti: raid nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, bottino da 250mila euro e personale rimasto senza stipendio.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?