Furto in uno studio tecnico, incastrato dalle telecamere

Ruba 3mila euro in uno studio professionale ma finisce in manette. È accaduto a Pompei, in provincia di Napoli, dove è stato arrestato, in esecuzione a un'ordinanza emessa dai magistrati, un 39enne di Torre Annunziata.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione dell’Arma della cittadina mariana. I militari gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere che era stata emessa a suo carico dal giudice per le indagini preliminari del tribunale torrese.

L’episodio che è costato le manette al 39enne riguarda un furto consumatosi nello studio tecnico di un architetto di Pompei. Dagli uffici scomparvero 3mila euro. Le indagini, affidate ai carabinieri, si sono avvalse della collaborazione di alcuni testimoni e dei filmati girati dalle videocamere di sorveglianza allestite nei pressi dello stesso studio tecnico che sono state decisive per ricostruire la dinamica dei fatti e il percorso dell’indagato. Dai frame e dal racconto dei presenti sarebbero emersi elementi tali da convincere il giudice a disporre l’arresto dell’uomo.

Dopo le formalità di rito, il 39enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.

