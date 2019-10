In garage un essiccatoio per la marijuana

In garage aveva allestito un piccolo essiccatoio per la marijuana, finisce in manette un giovanissimo a Boscoreale, in provincia di Napoli.

L’operazione porta la firma dei carabinieri della locale stazione che hanno fatto la scoperta in un box auto nella disponibilità di un ragazzo di appena 18 anni ma già noto alle forze dell’ordine. I militari, all’interno del garage, hanno rinvenuto circa 225 grammi di marijuana, una parte della quale è risultata essere già pronta alla vendita e suddivisa in singole dosi.

Il resto della droga era, invece, poggiata su della carta assorbente che copriva alcune scatole rettangolari. La “roba” era lì a seccarsi e, quando il processo di disidratazione si sarebbe compiuto, sarebbe stata confezionata e, quindi, venduta agli assuntori.

Per il 18enne sono scattate le manette ed è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo che si svolgerà col rito direttissimo. Risponderà dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

