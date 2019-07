Getta per sbaglio un orologio d’oro, i netturbini lo trovano e glielo restituiscono

Una distrazione che poteva costare migliaia di euro ad una donna di Pozzuoli, nel Napoletano, che per sbaglio ha gettato nella spazzatura un orologio d’oro da 18 carati. Aveva perso ogni speranza la proprietaria del prezioso oggetto, che non riusciva più a trovare in casa, quando è giunta la sorpresa più gradita: gli operai della ditta di raccolta dei rifiuti glielo hanno restituito.

La donna il giorno dopo si era recata nella sede dell’azienda che smaltisce l’indifferenziato e ha chiesto di controllare se tra l’immondizia ci fosse un orologio d’oro. Gli operatori dopo qualche ora di ricerca hanno trovato l’oggetto e hanno immediatamente avvisato la proprietaria.

Il gesto dei netturbini non è passato inosservato, tanto che è intervenuto anche il consigliere della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato l’episodio nella trasmissione radiofonica di Radio Marte “La Radiazza”, condotta da Gianni Simioli.

“Storie come questa – ha detto l’esponente politico – testimoniano che la popolazione dei nostri territori è composta in maggioranza da lavoratori onesti. Il grande lavoro degli operai della ricicla è rappresentativo di tutte quelle persone che, ogni giorno, fanno il proprio dovere con grande impegno e abnegazione”.