Giovane non si ferma all’alt e travolge motociclista

Attimi di paura a Torre del Greco dove un giovane 26enne, Michele Vulcano, non si è fermato all’alt dei carabinieri. In fuga, il giovane ha travolto un 18enne in motorino e ha continuato a scappare senza prestare soccorso al motociclista. Raggiunto dai militari si è beccato una denuncia e una sanzione di 7mila euro. Denunciata anche la sua ragazza che era con lui. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 22 agosto, a Torre del Greco, nel napoletano. Il 26enne si trovava a bordo del suo scooter quando, in corso Vittorio Emanuele, una macchina dei carabinieri gli ha intimato di fermarsi per un controllo.

L’uomo non si è però bloccato e, anzi, ha proseguito la sua corsa verso il centro città. A bordo con lui anche la sua ragazza. I militari si sono lanciati quindi al suo inseguimento. Arrivato in via Cesare Battisti il fuggiasco non ha rispettato una precedenza, andando a travolgere un motorino con alla guida un 18enne. Incurante del ragazzo a terra, Vulcano ha continuato la sua fuga in via Roma, contromano. Tutto inutile, visto che i carabinieri erano riusciti ad annotare la targa del suo scooter e a risalire ai dati del proprietario. Quando è stato rintracciato, il giovane ha cercato di mentire, raccontando di essere diretto in caserma proprio per consegnarsi.

Lo scooter è risultato privo di assicurazione, e il conducente non aveva neanche la patente. Sommato alle varie contravvenzioni collezionate durante la fuga, Vulcano si è visto recapitare una multa di più di 7mila euro, oltre alla confisca del motorino. La ragazza è stata denunciata per omissione di soccorso. Il 18enne è finito in ospedale per le ferite riportate durante la caduta. E’ stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

