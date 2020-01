Girava armato davanti a una farmacia: arrestato 34enne ghanese

I carabinieri della stazione Pozzuoli di Napoli sono riusciti a sventare una rapina che stava per consumarsi nella giornata di oggi in una farmacia. Una pattuglia dei carabinieri si è infatti trovata a transitare, per un normale controllo di servizio, nelle vicinanze di una farmacia, situata in via Sotto il Monte a Pozzuoli. Mentra passavano davanti all'esercizio commerciale, però, gli agenti hanno notato una presenza molto strana e si sono insospettiti.

Un giovane cittadino straniero, di nazionalità ghanese, era infatti appostato davanti alla farmacia: l'uomo aveva il volto in parte coperto da uno scaldacollo e da un cappellino di lana marrone. I carabinieri si sono fermati in zona e dopo poco hanno visto il ghanese mentre impugnava un'arma con la mano destra, nello specifico una pistola di colore argento. Nella mano sinistra, invece, il giovane stringeva un caricatore. Quasi sicuramente era pronto per compiere una rapina ai danni della farmacia, ma fortunatamente i suoi piani sono stati mandati in fumo dall'arrivo fortuito dei militari, che dopo aver visto la pistola hanno subito deciso di intervenire e di fermarlo.

Il rapinatore, di circa 34 anni, appena si è accorto della presenza delle forze dell'ordine ha tentato di nascondere l'arma e il caricatore in una tasca del giubbotto, ma il movimento è stato subito visto dai carabinieri che intanto stavano sopraggiungendo. Il 34enne, resosi conto di essere stato visto, ha tentato di fuggire e ha opposto resistenza, ma è stato immediatamente disarmato e poi perquisito. Il giovane aveva addosso un marsupio che è stato accuratamente controllato dagli agenti: al suo interno è stata rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 8 "New Police" a salve, che è risultata priva del tappo rosso e carica di sei colpi.

Insieme all'arma sono stati ritrovati anche altri tredici colpi dello stesso calibro, due collanine e in più circa 3220 euro in contanti. Un altro chiaro indizio del fatto che il 34enne stesse per compiere una rapina nella farmacia è il rinvenimento di diversi strati di indumenti. Il malvivente, infatti, aveva addosso tre jeans, due giubbini e due paia di guanti, che gli sarebbero serviti per effettuare un rapido cambio d'abiti a colpo concluso. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e inoltre è stato anche denunciato per tentata rapina e ricettazione. Al momento si trova in una camere di sicurezza ed è in attesa di giudizio.

