In giro con droga e un'arma: arrestato 22enne a Caivano

In auto con una pistola pronta all'uso e quasi 100 grammi di hashish già suddivisi in dosi. Così è stato pizzicato in auto un 22enne di Caivano (Napoli). Il giovane, residente nel "Parco Verde", era alla guida della sua auto quando è stato avvistato dai carabinieri in località Pascarola.

I militari dell'Arma della sezione operativa di Casoria lo hanno bloccato per controlli e nel corso della perquisizione hanno tirato fuori l'arma e la droga. Addosso aveva una pistola semiautomatica con matricola abrasa e colpi nel caricatore oltre a 26 stecchette di hashish del peso complessivo di 92 grammi.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a suquestro e il 22enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per porto abusivo di arma e detenzione di droga a fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato condotto in carcere.

