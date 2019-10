Il business dei nomadi: soldi in cambio dei rifiuti

Trasportavano rifiuti ingombranti destinati allo smaltimento. Stavano per sversarli all’interno di un campo rom di Giugliano (Napoli) quando sono arrivati i carabinieri a bloccarli. I militari della stazione di Qualiano li hanno scoperti nell’ambito di un servizio di contrasto ai reati ambientali. Per smaltimento e trasporto illecito di rifiuti sono stati denunciati un 48enne di Giugliano, già noto alle forze dell’ordine, e un 41enne di Casavatore, incensurato. Secondo quando ricostruito dagli investigatori dell’Arma, i rom avrebbero ricevuto un compenso in denaro in cambio dei rifiuti che sarebbero stati sversati nel campo.

Impegnati nello stesso tipo di operazione, a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano che si affaccia sul mare, i carabinieri della stazione locale hanno intercettato tre furgoni che trasportavano rifiuti di ogni genere senza essere autorizzati. Nei cassoni dei veicoli c’erano ingombranti e altri rifiuti speciali: dai materassi, agli elettrodomestici, poi mobili e materiale di risulta edile. I conducenti sono stati denunciati e i veicoli sono stati sottoposti a sequestro.