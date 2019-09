Guerra ai parcheggiatori abusivi: raffica di allontanamenti e Daspo urbani

La guerra ai parcheggiatori abusivi di Napoli non si ferma nemmeno d’estate. Il bilancio della task force della polizia di Stato nel capoluogo campano: decine di denunce, allontanamenti, Daspo urbani e un arresto.

Sono stati emessi, tra i mesi di luglio e di agosto, ben 147 ordini di allontanamento a carico di altrettanti parcheggiatori scoperti a chiedere l’obolo agli automobilisti senza averne diritto. Ma non basta perché per altre 36 persone è scattata la misura del Dacur, il divieto d’accesso alle aree urbane, il cosiddetto Daspo urbano che impedirà a chi ne è stato attinto il ritorno nelle zone in cui erano stati sorpresi a svolgere abusivamente l’attività a loro imputata. Inoltre sono state denunciate altre quarantasei persone: tutte già destinatarie del “daspo”.

L’elenco dei risultati, però, non si esaurisce soltanto in questi numeri. Perché i poliziotti hanno proposto, a carico di cinque parcheggiatori ritenuti particolarmente pericolosi a causa della reiterazione e dei precedenti che gravano su di loro, l’applicazione della misura della sorveglianza speciale mentre per altri tre parcheggiatori, già gravati dal divieto di avvicinamento e giù più volte denunciati per le violazioni al Dacur, sono stati destinatari di avvisi orali da parte del Questore di Napoli.

Nell’ambito della task force per la lotta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi c’è stato anche un arresto. È avvenuto a luglio scorso, nei pressi dell’area della stazione ferroviaria di Napoli Centrale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato raggiunto dalla misura della sorveglianza speciale che gli imponeva di rimanere lontano dalla zona della stazione. Invece è stato pescato in violazione degli obblighi ed è stato arrestato perché ha opposto resistenza agli agenti.

