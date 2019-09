I reali di Svezia a Capri per il matrimonio di amici si godono le bellezze dell’isola

Sono arrivati nella splendida isola napoletana di Capri per partecipare al matrimonio di una coppia di amici: Carolina Pihl e Gunnar Eliassen. Le nozze sono state celebrate nel fortino del faro di Punta Carena, ad Anacapri. Rapiti dalla bellezza del luogo, hanno deciso di trascorrere una breve vacanza in Campania. Non è passata inosservata la visita dei reali di Svezia. Il principe Carlo Filippo e la moglie, la principessa Sofia, sono stati in questi giorni nel Golfo di Napoli insieme ai figli Alexander e Gabriel.

Tra passeggiate e degustazioni delle prelibatezze culinarie locali - a colpire la principessa sono stati soprattutto i gelati artigianali - hanno visitato Villa San Michele ad Anacapri, la casa museo di Axel Munthe, medico personale della regina Vittoria e scrittore svedese, che la restaurò a partire dagli ultimi anni dell'800; la struttura, lasciata in eredità allo Stato di Svezia, oggi è anche la sede del consolato sull'isola azzurra.

La console svedese Kristina Kappelin li ha guidati tra le stanze della dimora, lungo la loggia delle sculture e nel giardino; la visita è stata fotografata e le immagini dei reali di Svezia a Capri sono state pubblicate sul profilo Facebook della Kappelin. Il principe Carlo Filippo di Svezia e la moglie hanno poi partecipato ad una escursione di gruppo in mare nelle grotte e negli anfratti dell'isola azzurra.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?