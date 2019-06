Immigrato fuori controllo e inzuppato di sangue semina il panico nel Napoletano

Era in evidente stato confusionale e con gli abiti inzuppati di sangue l’immigrato che nel primo pomeriggio di oggi ha seminato il panico nel centro di Afragola (Napoli). L’uomo si trovava in strada, tra via Gramsci e vico Guerra, quando sono intervenuti due poliziotti del locale commissariato. Fuori di senno e incosciente, a un certo punto ha iniziato a scagliarsi anche contro gli agenti. Dopo minuti concitati, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. L’intervento è stato documentato con un filmato registrato da residenti e pubblicato su Facebook (guarda il video).

Brillante l’operazione condotta dai poliziotti che in attimi difficili sono riusciti a mantenere il controllo della situazione e a bloccare l’uomo provando ad evitare in ogni modo l’uso di armi. Sono ora in corso accertamenti su quanto è accaduto.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l’immigrato era in stato di ebbrezza e poco prima avrebbe aggredito un anziano e una donna. Qualcuno poi lo avrebbe picchiato e lui avrebbe iniziato a danneggiare diverse auto in sosta. Racconti, questi, che dovranno essere appurati dagli investigatori.

Un secondo video pubblicato su Facebook immortala i momenti antecedenti l'intervento della polizia, scanditi da urla di terrore e violenza: si vede l'immigrato che, fuori di senno, si muove all'interno di un cortile condominiale e inizia ad alzare le mani su un uomo.

. Chi lo pubblica afferma: "Tutto quel sangue perché ha distrutto tutte le auto e picchiato persone nel palazzo".

L’episodio di oggi si è verificato a pochi passi dal Comune di Afragola, in una strada del centro storico della città, area dove da diversi anni si è insediata una folta comunità di africani, la maggior parte dei quali risulta ormai ben integrata nel tessuto sociale.