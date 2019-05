Napoli, si vende casa: "Ma solo a non napoletani"

Il singolare episodio è stato segnalato sul suo profilo Facebook dal consigliere comunale della seconda municipalità di Napoli Pino De Stasio. L’esponente politico ha postato la foto di un cartello affisso a Port’Alba, in pieno centro storico, sul quale c’è scritto: “Vendesi appartamento nel centro storico di Napoli. Solo per turisti. No napoletani”.

Molto spesso capita che in altre regioni d’Italia compaiono annunci e scritte su appartamenti che si fittano o vendono a tutti meno che agli immigrati e ai napoletani, ma mai era stato affisso un manifesto a Napoli in cui si discriminano i propri conterranei.

Il commento del consigliere comunale De Stasio è lapidario: “Certo i proprietari in Italia e a Napoli possono fare di tutto – scrive – soprattutto chi possiede un appartamento nei pressi di Piazza Dante e precisamente nella mia amatissima Port’Alba. Ciò che vedete è un cartello vero, non potevo crederci”.