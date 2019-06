Incendio sui binari, ritardi e disagi per i pendolari della tratta Napoli-Caserta

Erano le 10,30 di questa mattina quando un incendio è divampato sui binari della tratta ferroviaria che congiunge Napoli con Caserta. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e i responsabili di Rete ferroviaria italiana per spegnere le fiamme e ripristinare il servizio.

Gravi disagi per i pendolari dato che la circolazione dei treni è stata sospesa per più di un’ora tra Acerra e Cancello. Un treno regionale, in particolare, ha accumulato un ritardo di 75 minuti, mentre un altro convoglio ha dovuto cambiare percorso, deviato via Aversa. Le proteste degli utenti sono state veementi. Diverse persone hanno riversato la loro rabbia sui social network e sono pronti a rivolgersi a dei legali per richiedere dei risarcimenti.

Qualche mese fa, a Milano, un incendio scoppiò nel bagno di un treno fermo in stazione. Per fortuna il convoglio era ancora vuoto e non ci sono stati problemi per i passeggeri, che potevano essere vittime di un deprecabile gesto di alcuni vandali.