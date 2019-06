Investite a Posillipo due donne: un’anziana è morta, la badante è grave

Sono state investite mentre passeggiavano in via Petrarca, nel quartiere di Posillipo, uno dei più belli di Napoli. Un’auto in corsa ha travolto un’anziana e la sua badante davanti agli altri passanti increduli. L’automobilista si è fermata per prestare soccorso alle persone investite e si è subito resa conto della gravità dell’incidente.

Trasportate in ospedale dai sanitari del 118 per l’anziana donna non c’è stato nulla da fare, mentre seppure le condizioni della badante sono gravi, quet’ultima non corre pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale napoletana, che hanno svolto tutti i rilievi necessari a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Un mese fa, due anziane donne sono state investite a Milano. Una 82enne è stata travolta da un’auto sulle strisce pedonali, mentre una pensionata di 72 anni è stata messa sotto a Paullo.