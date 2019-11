"Israeliani porci assassini": De Magistris la nomina assessore

A pochi giorni dalla nascita della commissione Segre per combattere l'antisemitismo ecco che arriva uno scandalo targato sinistra: Luigi de Magistris ha nominato Eleonora De Majo assessore alla cultura del comune di Napoli. Si tratta di una decisione per la quale la comunità ebraica locale ha voluto esprimere " il proprio sconcerto e preoccupazione " perché in passato la donna si era resa protagonista di alcune assurde posizioni: " Aveva affermato che il 'sionismo è nazismo', paragonato l'allora premier israeliano Netanyahu a Hitler, definito il governo israeliano 'un manipolo di assassini' e gli israeliani 'porci, accecati dall'odio, negazionisti e traditori finanche della vostra stessa tragedia', riducendo il numero degli ebrei assassinati nella Shoah a 4 milioni ".

"È un problema della sinistra"

Nella nota si legge che la scelta è " estremamente discutibile " perché un assessorato di notevole importanza è stato consegnato nelle mani di chi " ha espresso giudizi tanto superficiali quanto offensivi per quegli ebrei che, sia a Napoli che in tutta la diaspora e in Israele, sono stati testimoni del più grande progetto di genocidio che mente umana abbia mai concepito ". E in questo momento storico, " in cui metà degli israeliani è bloccata nei rifugi per l'attacco missilistico che da Gaza punta a colpire indiscriminatamente la popolazione civile di Israele ", la nomina in questione è giudicata " un atto inopportuno e tale da non favorire il dialogo interculturale e l'impegno per la pace ".

Sulla questione è intervenuta Mara Carfagna, consigliere comunale di Forza Italia a Napoli: " De Magistris ha toccato il fondo e lo ha fatto con l’unico scopo di salvare la sua poltrona attraverso l’ennesimo rimpasto di giunta ". La vicepresidente della Camera ha concluso sottolineando che siamo di fronte a " un esempio lampante di quell’antisemitismo di sinistra che copre di insulti la brigata ebraica alla commemorazione del 25 aprile e non perde occasione per infangare lo Stato di Israele negandone il diritto all’esistenza e alla sicurezza ".

Un breve commento è arrivato anche da parte di Matteo Salvini: " A Napoli è appena stata nominata assessore alla cultura una signorina dei centri sociali che ritiene che Israele sia un Paese nazista. Quindi probabilmente il problema dell'antisemitismo sta più a sinistra che altrove ".

Eleonora de Majo sul proprio profilo Facebook ha subito cercato di difendersi dalle accuse ricevute: " Quello che è accaduto oggi è molto grave. Un attacco mediatico squadrista, immotivato perché partito da un post che pubblicai nel lontano 2015, quando non ricoprivo alcuna carica istituzionale ". Il neoassessore ha concluso: " Questa campagna diffamatoria ad armi impari non la vincerete, fatevene una ragione. A testa alta e pancia a terra sono a lavoro per la città che amo ".

