L’ex struttura "Pamagiu" di Casandrino trasformata in una discarica abusiva

L’ex complesso “Pamagiu” di Casandrino, in provincia di Napoli, è stato trasformato in una discarica a cielo aperto. Rifiuti di ogni genere fanno da cornice ad un’area abbandonata a se stessa e deturpata dall’inciviltà delle persone. A preoccupare maggiormente i residenti è, comunque, la presenza di amianto, dato che al suolo sono stati abbandonati anche scarti di eternit.

I cittadini del piccolo centro del Napoletano hanno scritto al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli per esprimere tutta la loro preoccupazione per le condizioni dell’intera zona, ormai diventata una pattumiera. Lo spiazzo antistante la struttura è ormai il sito eletto per gli sversamenti abusivi. Una vera e propria bomba ecologica tenendo conto che, secondo i segnalanti, sono presenti anche materiali pericolosi e cancerogeni come l’eternit.

Il consigliere Borrelli si è rivolto all’amministrazione comunale. “Dinanzi ai rischi per la salute pubblica – dichiara l’esponente politico – non si può rimanere indifferenti. L’area è stata delimitata con del nastro, ma è necessario procedere ad una bonifica del sito. Abbiamo inviato una nota all’esecutivo locale, chiedendo di intervenire, nell’interesse primario della cittadinanza”.

