Ladri maldestri scavano un cunicolo. Finiscono dove ci sono i carabinieri

Il loro piano era stato studiato nei minimi dettagli. I componenti della banda del buco erano pronti ad effettuare un colpo in una banca di piazza Mercato a Napoli ed erano intenti a scavare un cunicolo sottoterra, quando per un caso fortuito si sono imbattuti in una delegazione di carabinieri. I militari, accompagnati dal generale di brigata Canio Giuseppe La Gala, nuovo comandante provinciale dell’Arma, erano in visita ad un’associazione del luogo, ma, insospettiti dai rumori provenienti dal sottosuolo, hanno scoperto e arrestato i malviventi.

Una scena da film quella accaduta nella città partenopea. I carabinieri avevano deciso di portare la loro solidarietà ai responsabili dell’associazione dopo i recenti fatti di cronaca. Il sodalizio, che opera in una struttura abbandonata che fa parte del complesso di Sant’Egidio, negli ultimi tempi è stato bersagliato dalle baby gang locali. Recentemente la sede, che ha una storia importante, era stata addirittura incendiata. La comunità di Sant’Egidio è nata a Roma nel 1968, all’indomani del Concilio Vaticano II. Oggi è un movimento di laici impegnato nella comunicazione del Vangelo e nell’amore per i poveri a Roma, a Napoli, in tante città d’Italia e in più di 70 Paesi dei diversi continenti. La sua attività trae fondamento da tre capisaldi: la preghiera, che è il cuore della vita della comunità di Sant'Egidio ed è la sua prima opera; la solidarietà con i poveri, vissuta come servizio volontario e gratuito, nello spirito evangelico di una "Chiesa di tutti e particolarmente dei poveri”; l'ecumenismo, vissuto come amicizia, preghiera e ricerca dell'unità tra i cristiani e il dialogo, come via della pace e della collaborazione tra le religioni e come modo di vita e metodo per la riconciliazione nei conflitti.

La comunità a Napoli vive nello spirito del Vangelo l'amore per i poveri e i più bisognosi nella nostra città. I ladri, che intendevano colpire al cuore questa realtà, si trovavano proprio all’altezza delle stanze bruciate quando sono stati sorpresi dai militari. Stavano scavando il cunicolo senza sosta per raggiungere il proprio obiettivo e non avevano complici che potessero avvisarli della presenza delle forze dell’ordine. Il rumore di martelli pneumatici ha allertato i carabinieri, i quali erano a conoscenza del fatto che in quella strada non c’erano lavori in corso. A quel punto è scattata la trappola: i militari hanno seguito lo scavo e quando i due malviventi sono spuntati dal buco sono stati arrestati in flagrante. Adesso verranno processati per direttissima, per tentato furto.

