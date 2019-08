Ladri napoletani rubano ad Ibiza orologio dal valore di un milione di euro

A caccia di orologi da lusso da rubare, partendo da Napoli per arrivare fino ad Ibiza. La meta turistica spagnola è diventata terra di conquista per i malviventi napoletani, che puntano in alto per mettere a segno i loro colpi. L’altro giorno la rapina ad uno sceicco, al quale i due ladri hanno trafugato un orologio Richard Mille i realizzato in collaborazione con McLaren, il costruttore di Formula 1.

Il valore dell’oggetto prezioso è di circa 1 milione di euro, ma per i rapinatori napoletani adesso non c’è via di scampo. Gli investigatori li hanno già individuati, così come hanno ricostruito i loro movimenti e trovato chi ha dato loro una mano. I due ladrii hanno usufruito del sostegno di una ragazza di Napoli, a cui hanno pagato una vacanza ad Ibiza in cambio del supporto logistico. Alla donna prima e dopo la rapina è stato fornito un documento falso, che sarebbe stato usato per affittare uno scooter.

Con il mezzo a due ruote i malviventi hanno seminato panico nel corso delle serate di movida ad Ibiza, in attesa di rivendere l’orologio sul mercato clandestino parallelo. I ladri non avevano fatto i conti, comunque, con le telecamere di sorveglianza e i dati sono stati trasferiti dalla polizia spagnola a quella italiana. Così i due sono stati riconosciuti e identificati ed è stata perquisita l'abitazione del presunto ricettatore, un ristoratore napoletano.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?