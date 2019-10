Lanciano per scherzo una pedana di legno contro il treno in corsa: sfiorata la tragedia

Hanno atteso che il treno della Circumflegrea arrivasse a tiro per lanciargli una pedana contro. Il gioco criminale di alcuni ragazzi di Monteruscello, nel Napoletano, poteva finire in tragedia. I giovani si erano posizionati su una collinetta aspettando il momento giusto per lanciare il voluminoso oggetto in legno sulla fiancata del convoglio.

Ancora prima, secondo la testimonianza di alcuni condomini confinanti con i binari della stazione, i piccoli malviventi avevano recuperato alcune pietre dalla strada ferrata, con l’obiettivo di deviare la corsa del treno. Alcune persone affacciate al balcone della loro abitazione si sono accorte del tentativo della banda e hanno cominciato ad urlare.

A quel punto i giovani si sono spaventati dandosi alla fuga dopo aver lanciato la pedana contro il primo vagone ferroviario. Per fortuna il capotreno è riuscito a frenare il convoglio riducendo al minimo le conseguenze dell’impatto. Solo tanto spavento per i passeggeri, ma nessun ferito. Le forze dell’ordine sono alla ricerca dei ragazzi che hanno compiuto l’atto criminale, aiutati dalle testimonianze dei residenti.

