Latitante da sette mesi coi documenti falsi

Ricercato da sette mesi, finisce in manette latitante nel Napoletano. In azione i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore che hanno sorpreso l’uomo, italiano, sul cui capo pendeva il decreto di latitanza emesso a suo carico dai magistrati della Corte d’Appello di Napoli.

Era accusato di furto aggravato in appartamento ed era arrestato in stato di flagranza di reato. Era stato inizialmente ristretto al regime degli arresti domiciliari. Poi i giudici avevano disposto, nel mese di ottobre scorso, l’aggravio della misura cautelare disponendo, contestualmente, la detenzione in carcere. Ma l’indagato a casa già non c’era più: quindi i magistrati si sono visti costretti a dichiararne lo stato di latitanza.

Per sette mesi, dunque, è riuscito a eludere la misura che lo attendeva. Ma la latitanza è finita nel più banale dei modi. È stato fermato dai finanzieri mentre era a bordo di un’autovettura. Ha risposto alla richiesta di esibire i documenti presentandone alcuni che, a successivi esami, sono risultati falsi. Intanto ha cominciato a mostrare segnali di nervosismo che hanno fatto insorgere sospetti ai finanzieri che così hanno scoperto la sua vera identità.

Per l'ormai ex latitante sono scattate le manette e la sua situazione è addirittura peggiorata perché ora dovrà rispondere anche delle accuse di falsa attestazione e possesso e fabbricazione di documenti falsi.