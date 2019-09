Lite in centro: pachistano pestato a sangue

Alle forze dell’ordine ha raccontato di essere stato vittima di un’aggressione in piazza Nazionale, nel centro storico di Napoli, ad opera di ignoti. L’uomo, un cittadino pakistano di 43 anni, si è recato, da solo, in piena notte, al pronto soccorso dell’ospedale Loreto Mare, nonostante fosse quasi privo di forze. Le sue condizioni non erano buone, dato che si è presentato allo staff sanitario con il naso fratturato, lesioni in diverse parti del corpo, il viso insanguinato e forti dolori al basso addome, conseguenza della colluttazione avuta poco prima.

I medici hanno prestato soccorso all’extracomunitario prima di consegnarlo alle forze dell’ordine, che lo hanno interrogato per capire la dinamica della lite. Gli inquirenti stanno indagando sull’episodio ancora oscuro, visto che il pakistano non ha dato troppe indicazioni sull’accaduto. I militari si avvarranno anche delle telecamere posizionate dove è avvenuto il pestaggio, per verificare se la versione dell’immigrato corrisponde alla realtà o se l'uomo ha raccontato bugie.

