Maltempo, ospedali napoletani in tilt per allagamenti e nevischio

Un inusuale e inatteso fenomeno atmosferico ha mandato in tilt gli ospedali di Napoli. La corsia di accesso al Cardarelli si è completamente allagata, creando difficoltà agli utenti, mentre numerose automobili sono rimaste bloccate nel nevischio provocato da una forte grandinata, che ha colpito il Policlinico e l’intera zona ospedaliera. I cittadini hanno segnalato i disagi al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità.

“Ci sono giunte diverse segnalazioni – ha detto l’esponente politico – riguardo le problematiche generate dall’emergenza maltempo negli ospedali napoletani. Al Cardarelli la corsia di accesso si è allagata, con le ambulanze che hanno avuto difficoltà a raggiungere il pronto soccorso. Al Policlinico la grandine mista a nevischio che si è abbattuta sulla zona collinare ha bloccato alcune automobili lungo i viali interni. Una situazione che ha generato particolari disagi”. Il consigliere Borrelli ha inviato una nota al Comune di Napoli. “Ribadiamo – ha scritto – la necessità di un intervento di manutenzione della rete fognaria e delle caditoie, per evitare allagamenti come quelli che si sono verificati al Cardarelli. Non è accettabile che in prossimità dell’accesso del pronto soccorso di un ospedale si vengano a creare situazioni del genere. I pericoli riguardano non solo i pazienti che si recano nei diversi nosocomi, ma anche gli operatori sanitari, che in questo modo trovano difficoltà ad espletare il loro servizio”.

La Protezione civile della Regione Campania aveva emanato un avviso di allerta meteo valevole fino alle ore 10 di oggi, con criticità idrogeologica per temporali di colore giallo, in particolare su Napoli e l'intera fascia costiera dalla piana campana fino al Cilento. Un quadro meteo, caratterizzato da fenomeni temporaleschi anche a rapida evoluzione e con una incertezza previsionale che poteva dar luogo a rischi a persone e cose. Previsti anche gli allagamenti nelle sedi stradali e i possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. La Protezione civile, anche in virtù delle precipitazioni dei giorni scorsi, ha raccomandato alle autorità competenti di continuare a monitorare le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso e di attivare le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi. Massima allerta ancora è stata segnalata nelle zone più fragili, che potrebbero essere interessate da fenomeni franosi superficiali anche in assenza di ulteriori piogge, in virtù della saturazione dei suoli.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?