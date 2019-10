Mancano le cinture di sicurezza sul bus: un disabile si lega con una corda

Mancano le cinture di sicurezza su un autobus dell’Anm e un disabile è stato costretto a legare la carrozzina con una corda nel posto riservato ai portatori di handicap. La denuncia è di un cittadino napoletano, che ha inviato la foto al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità.

L’immagine è stata scattata nei pressi di piazza Garibaldi, dove un diversamente abile è ricorso a questo stratagemma perché le cinture per assicurare i disabili non erano presenti a bordo. Le organizzazioni sindacali fanno sapere che solo i 60 mezzi acquistati da poco sono dotati di questi dispositivi, mentre la maggior parte dei vecchi autobus hanno le cinture rotte o mancanti.

“Riteniamo vergognoso – ha affermato Borrelli – che i disabili siano costretti a legarsi per viaggiare in sicurezza a bordo degli autobus. Una situazione che non è assolutamente all’altezza di un Paese che vuole ritenersi civile. Abbiamo inviato una nota all’Anm per chiedere di procedere alla sostituzione delle cinture a bordo di mezzi che sono predisposti”.

Il consigliere regionale si è soffermato anche sull’inciviltà di alcuni cittadini. “In merito alla questione dei parcheggi sulle fermate – ha continuato l’esponente politico – stiamo combattendo una battaglia che va avanti da mesi. Occorre sanzionare con la massima severità chi sosta nelle aree di fermata degli autobus. Nei casi in cui i mezzi intralcino il servizio bisogna procedere con il deferimento alla Procura della Repubblica, per interruzione di pubblico servizio”.

