Nell'area comunale la residenza abusiva dei giostrai e la discarica di rifiuti

Un edificio occupato abusivamente, adibito ad abitazione e a ricettacolo di rifiuti di ogni genere. All’esterno, poi, cinque roulotte, in cui vivevano tre famiglie, e cataste di immondizia ovunque. In un’area comunale abbandonata si erano insediati dei giostrai. Erano lì da anni. Avevano fatto di un ex centro sportivo la loro casa e qualcuno usava il complesso abbandonato come discarica di rifiuti, a pochi passi da una scuola dell’infanzia e dalla sede della polizia municipale e dei carabinieri forestali.

Quando i militari dell'Arma e i caschi bianchi hanno fatto irruzione nella struttura, nel rione Pontecitra di Marigliano (Napoli), hanno trovato l'accampamento abusivo sommerso dalla spazzatura. Nello stabile dell’ex centro sportivo si cucinava e si dormiva in mezzo ai rifiuti, anche speciali: dentro e fuori erano abbandonati, tra le varie cose, ferro, acciaio, legno, plastica, imballaggi e sfridi di demolizione edile.

Dai primi accertamenti è emerso che nello stabile edificato in quel complesso comunale abbandonato viveva abusivamente un 58enne del rione già noto alle forze dell’ordine. Era lui che, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, usava quell’area per stoccare i rifiuti che andava a raccogliere con un carretto in giro per la città. Il fabbricato e l’immondizia sono stati sequestrati e il 58enne è stato denunciato per gestione illecita e abbandono di rifiuti.

Si è poi appurato che, l’uomo e le famiglie che occupavano le roulotte accampate, per garantirsi la disponibilità di acqua corrente avevano collegato un tubo di plastica lungo circa 200 metri direttamente a un misuratore d’acqua.

I carabinieri e gli agenti hanno fatto intervenire immediatamente personale della Gori per staccare l’allaccio abusivo e hanno denunciato per furto aggravato il 58enne e un 59enne di Montesarchio (Benevento), una 58enne di Scampia e un 61enne di Marigliano. Inoltre, i 4 denunciati sono stati sanzionati amministrativamente perché sversavano abusivamente i rifiuti nella fognatura pubblica.

