Maxi blitz dei carabinieri in città e in provincia: arresti e denunce per centinaia di persone

Un dispiegamento di forze straordinario quello messo in campo dai carabinieri di Napoli che, nelle ultime ore, hanno effettuato una maxi operazione nel territorio cittadino e nell’intera provincia. In città i controlli contro la criminalità si sono concentrati nella periferia di San Giovanni a Teduccio e nel rione Sanità, mentre i paesi limitrofi passati al setaccio sono stati: Ercolano, Portici, Torre del Greco e San Giorgio a Cremano. A Napoli 77 le persone identificate, 28 di queste con precedenti di polizia. I militari hanno poi controllato 53 veicoli, 3 esercizi pubblici e 18 persone sono state sottoposte a misure cautelari, trovando nel corso di perquisizioni circa 100 dosi di eroina già pronta per la vendita.

Quattro, invece, le persone che sono state segnalate alla Prefettura perché assumevano sostanze stupefacenti. Sono state trovate in possesso di hashish e marijuana. In un palazzo, nascosto nel contatore dell’energia elettrica, i carabinieri hanno scoperto un panetto di hashish del peso di circa 90 grammi. Trovate anche sigarette di contrabbando, circa 9 chilogrammi, e il proprietario è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Nel rione Sanità sono state 134 le persone identificate e 72 i veicoli controllati. A finire nei guai è stato un 60enne, sorpreso a svolgere abusivamente l’attività di parcheggiatore. Un 20enne di origini marocchine è stato invece denunciato per porto abusivo d’armi, avendo in tasca un coltellino a scatto di 5 centimetri. Due persone sono state denunciate, infine, per guida senza patente e una per aver guidato una vettura sottoposta a sequestro.

Controlli serrati sono stati effettuati anche in provincia di Napoli. A Ercolano sono stati scoperti una pistola calibro 8, un caricatore e 22 munizioni di vario calibro nascosti in un vano ricavato in un muro di un condominio. Nello stesso sacchetto c'erano anche 5 grammi di marijuana e 10 di hashish. Sempre ad Ercolano è stato arrestato un 24enne per resistenza a pubblico ufficiale: nonostante l’alt imposto, il giovane ha continuato la sua corsa in auto venendo bloccato dopo un breve inseguimento. Nelle sue tasche nascondeva una bustina di marijuana. A Torre del Greco, i militari hanno denunciato per ricettazione una coppia di coniugi del posto. Avevano a casa prodotti risultati oggetto di furto in un supermarket: 1500 pacchi di pasta, 609 flaconi di diserbante, 2800 creme per mani, 120 confezioni di detersivo.

Infine, in provincia, nei Comuni di Portici e San Giorgio a Cremano i militari hanno segnalato alla prefettura 12 persone e identificato 112 persone. A San Giorgio a Cremano è stato denunciato un 56enne già noto alle forze dell'ordine per lesioni aggravate e porto abusivo di armi. Al termine di una lite condominiale il 56enne aveva colpito a martellate la mano di un 39enne nigeriano.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?