Maxi rissa tra extracomunitari nel Vasto: terrore a Napoli

Terrore alle prime luci dell’alba nel quartiere Vasto a Napoli. Intorno alle 7:30 è scoppiata una nuova maxi rissa che ha visto coinvolti un folto gruppo di extracomunitari.

Come riporta Il Mattino, la furiosa colluttazione sarebbe divampata probabilmente per futili motivi, è scoppiata in via Milano ma si è propagata anche nella vicina via Firenze, con gli stranieri che continuavano a inveire e a minacciarsi tra di loro.

Per motivi ancora da chiarire, gli immigrati si sono affrontati prima a mani nude e, poi, sono ricorsi alle armi. Un extracomunitario ha preso una bottiglia di vetro, l’ha spaccata e si è avventato contro uno dei suoi avversari colpendolo ripetutamente e con estrema violenza al volto e alle braccia, procurandogli copiose perdite di sangue.



Il ferito, aiutato da un altro individuo, si è allontanato dal luogo della rissa dove, poco alla volta, è ritornata una calma apparente. La situazione, infatti, può surriscaldarsi in qualsiasi momento.

Da alcune settimane, inoltre, i residenti del degradato quartiere di Napoli segnalano quella che sembra essere una nuova e criminale abitudine da parte degli extracomunitari. Gli stranieri, a gruppi, all’alba allestiscono tavoli da gioco su grandi cartoni raccattati dove capita e danno il via a burrascose partite di carte. Intorno alle sfide sembra che girino anche somme di denaro. Forse proprio una lite legata alle scommesse potrebbe aver dato il via alla rissa di questa mattina.