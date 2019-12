Mezzo chilo d'hashish nel borsello: bloccato un liberiano

In strada con mezzo chilo di hashish nel borsello, finisce in manette un 21enne liberiano a Napoli. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di venerdì scorso nell’area di via Cesare Rosaroll, l’arteria che collega via Foria a Porta Capuana, nel centro del capoluogo campano. In azione gli agenti della sezione Falchi della squadra mobile in servizio presso la questura di Napoli.

Tutto è iniziato quando i poliziotti, impegnati nei consueti controlli e monitoraggi sul territorio, hanno notato la presenza sospetta del giovane straniero. Era stato il suo stesso comportamento ad attirare su di lui l’attenzione degli agenti. Quando li ha scorti, infatti, lo straniero ha tentato immediatamente di dileguarsi tra la folla. Un atteggiamento che ha subito insospettito i poliziotti che hanno pensato che quel giovane non avesse alcuna intenzione di rischiare di essere fermato neanche per un banale controllo.

Così i “falchi” hanno deciso di intervenire e dopo poco sono riusciti a frustrare il suo tentativo di sfuggire, bloccandolo. Lo hanno, dunque, sottoposto alla perquisizione. Ed è stato grazie a questi controlli se gli agenti sono riusciti a comprendere il motivo di tanta circospezione da parte del 21enne. Nel borsello che aveva con sé, infatti, c’erano cinque panetti di hashish. La quantità di droga intercettata è stata successivamente quantificata dai poliziotti in mezzo chilo. Per lo straniero, dunque, sono scattate le manette. Già noto alle forze dell’ordine, il 21enne originario della Liberia, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Proseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine in tutto il territorio della città di Napoli a contrasto del fenomeno, che pare non conoscere crisi, dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un mercato che pare sempre alla ricerca di nuovi clienti e che fa registrare un continuo aggiornamento di merci e di proposte al pubblico, talora addirittura “targettizzato”, con nuove e differenti droghe da offrire in vendita a ogni comunità presente sul territorio. Sempre a via Rosaroll, qualche mese fa, gli agenti napoletani scoprirono che in un negozio etnico gestito da un cittadino pakistano c’erano diversi chili di bulbi di tulipano da oppio. Si tratta di una droga consumata perlopiù da stranieri, utilizzata per aiutare a non sentire la fatica dei turni di lavoro massacranti che in alcuni Stati asiatici risulta legale e non, come in Italia, fuorilegge.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?