Mille bussolotti di eroina in un barile scovati nel Parco verde di Caivano

Mille bussolotti di plastica contenenti circa 900 grammi di eroina sono stati sequestrati dai carabinieri nel Parco verde di Caivano (Napoli). Erano nascosti in un secchio per la vernice. I militari dell’Arma lo hanno notato nel corso di un’ispezione dell’isolato C8/1, si trovava in un sottoscala condominiale. All’apertura del recipiente hanno trovato due involucri di cellophane contenenti le dosi di eroina. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti. Proseguono, ora, le indagini dei carabinieri della tenenza di Caivano per risalire ai soggetti che avrebbero dovuto rivenderla, in un rione dove l’attività di spaccio continua ad essere fiorente.

Gli arresti e i sequestri non fermano l’attività illecita gestita dalla camorra, che nei palazzoni popolari del Parco verde trova da anni il posto ideale per la vendita di sostanze stupefacenti, avvalendosi di una articolata organizzazione del sistema e godendo di un numero di acquirenti sempre maggiore. I tossicodipendenti continuano a mettersi in fila per l’acquisto delle dosi, e dopo lo scambio hanno anche lo spazio dove bucarsi in pace, a pochi passi, in un terreno incolto dove crescono più siringhe che erba. Lo hanno più volte raccontato i giornali, la televisione. Ma neanche questo è stato sufficiente, fino ad oggi, a placare il fenomeno.