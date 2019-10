Minacce all'ex moglie col martello

Scavalca una recinzione e, col martello in mano, inizia a inveire contro la ex moglie. Finisce in manette un 57enne nel quartiere napoletano di Fuorigrotta.

L’episodio s’è verificato nella serata di sabato scorso, in azione gli agenti della polizia di Stato in servizio presso il commissariato San Paolo. Tutto è partito da una segnalazione giunta alla sala operativa delle forze dell’ordine che denunciava una lite familiare nell’area di via Catone. L’intervento dei poliziotti ha fatto luce su quanto stava accadendo.

Un uomo di 57 anni, già destinatario della misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie, aveva scavalcato la recinzione del cancello dell’abitazione in cui vive la donna, spuntando nel suo giardino. Non era riuscito a entrare in casa e così ha iniziato a urlare e minacciare all’indirizzo della signora mentre, in mano, brandiva un martello.

A quel punto i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Per lui sono scattate le manette: il 57enne è stato arrestato con le accuse di minacce e per l’inosservanza al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna che gli era stato già imposto.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?