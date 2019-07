Minaccia di morte la ex, arrestato 34enne

Minaccia di morte la ex compagna, finisce in manette un 34enne a Napoli. L’uomo è stato arrestato dai poliziotti che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo carico.

Tutto era cominciato dallo scorso mese di maggio. Stando a quanto hanno appurato gli agenti, il 34enne aveva iniziato a tempestare di minacce la donna con la quale aveva avuto una relazione e un figlio. E proprio davanti agli occhi del bambino, minorenne, avrebbe minacciato a più riprese la ex compagna.

Si trattava di messaggi nemmeno troppo velati dal momento che, secondo le risultanze dell’inchiesta, li “accompagnava” mostrando alla signora e ai suoi familiari alcune armi, più o meno improvvisate. Tra cui un coltello, una roncola e una pistola giocattolo priva, però, del tappo rosso.

Per queste ragioni, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha emesso l’ordinanza, richiesta dai magistrati della Procura della Repubblica, nei confronti del 34enne napoletano. Risponde delle accuse di atti persecutori e di porto abusivo di armi in luogo pubblico.

