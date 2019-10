Minore pizzicato in sala scommesse, scattano le sanzioni

Minore pizzicato a giocare in un’agenzia di scommesse che ora rischia grosso. È accaduto a Ischia dove i carabinieri hanno scoperto che un giovanissimo puntava sulle partite di calcio senza controlli, da parte di chi di dovere, per verificare la sua età.

I militari in servizio presso la stazione ischitana dell’Arma hanno controllato le mosse del ragazzino e lo hanno scoperto mentre entrava nel locale della sala scommesse. Qui, stando a quanto hanno scoperto i carabinieri, ha fatto la sua puntata senza che il titolare procedesse alle verifiche sull’età effettiva del giocatore. Dopo aver piazzato la giocata e dopo averne ottenuta la ricevuta, il giovane ha lasciato il banco ma s’è imbattuto nelle forze dell’ordine.

Per i carabinieri non c’è stata altra scelta che quella di procedere alle sanzioni nei confronti dell’attività. Le violazioni alle normative, che impediscono categoricamente ai minorenni di poter accedere al gioco d’azzardo, riscontrate nell'agenzia ischitana sono state segnalate ai Monopoli di Stato. All’Aams spetterà quantificare la sanzione pecuniaria da applicare alla sala scommesse che, come previsto dalle leggi in materia, può arrivare fino a 20mila euro. Alla Questura, invece, spetterà valutare se emettere il provvedimento di sospensione dell’attività.

