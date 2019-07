Morde gli agenti, arrestato ambulante senegalese

Morde gli agenti che lo pizzicano a vendere merce contraffatta: preso e condannato un 52enne senegalese a Napoli.

L’episodio s’è verificato nel primissimo pomeriggio di venerdì scorso. Poco dopo le tredici, gli agenti del commissariato della polizia di Stato di Ponticelli hanno incrociato l’uomo nell’area di via De Meis. Alla vista dei poliziotti, ha subito tentato di fuggire, di darsela a gambe per eludere i controlli dei tutori dell'ordine. Lo straniero, infatti, era intento a proporre in vendita ai passanti mercanzia che poi è risultata essere contraffatta e, inoltre, la sua presenza sul suolo nazionale non era perfettamente in regola con le norme in materia di immigrazione.

Così, il 52enne ha provato a fuggire ma gli agenti lo hanno inseguito e bloccato. Non senza fatica, però: l’uomo, infatti, ha opposto una tenace resistenza agli agenti, arrivando a morderne uno nel tentativo di sfuggire alla presa dei poliziotti. L’ambulante è stato subito arrestato e la merce è finita sequestrata. Gli agenti hanno posto sotto i sigilli ben sessantuno dvd contraffatti, sette borselli, altrettanti portadocumenti e una borsa da uomo.

Per lo straniero è scattato il giudizio che è stato celebrato nella mattinata di sabato. Accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale oltreché di possesso di merce contraffatta, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, al regime della pena sospesa.