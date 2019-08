Motonave diretta a Capri in avaria: paura per 76 passeggeri

Si è fermata nelle vicinanze di Capo di Sorrento per un grave problema al motore, scatenando il panico tra i passeggeri. La motonave Apollo I della compagnia Alilauro, diretta a Capri, è andata in avaria poco dopo aver salpato. L’equipaggio è stato costretto a chiedere aiuto alla Capitaneria di porto, che ha immediatamente inviato una motovedetta per mettere in salvo i 76 passeggeri.

Per riportare sulla terraferma le persone a bordo dell’Apollo I si è fatto ricorso anche all’intervento del traghetto Superflyte, che ha trasferito sull’isola di Capri gli utenti dell’Alilauro. La motonave in avaria è stata trainata dal piroscafo Freccia d'Argento, in transito in quello specchio di mare e senza persone a bordo.

Scortata dalla motovedetta della Capitaneria di porto, la Freccia d'Argento ha rimorchiato l'altra nave fino ai cantieri di Castellammare di Stabia. Intanto, è stata aperta un’indagine sulle cause dell'improvvisa avaria dell’Apollo I, che ha messo a rischio l’incolumità di ben 76 passeggeri.

