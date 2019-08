Napoli, aggrediscono un uomo per rubargli il cellulare: in manette due marocchini

Una nuova aggressione si è consumata nella giornata di oggi per le strade del centro di Napoli. Il fatto si è verificato nello specifico a Piazza Cavour, in pieno centro città, dove un uomo è stato aggredito da due uomini di nazionalità marocchina, che volevano rubargli il cellulare. La vittima, forse per un momento di distrazione, aveva perso il suo telefono, che era caduto dalla tasca dei suoi pantaloni per terra.

I due immigrati marocchini, che si trovavano in quella strada di Napoli proprio in quel momento, hanno assistito alla scena, e subito hanno deciso di fiondarsi sull'uomo per rubare il cellulare. Si sono avvicinati così alla vittima e lo hanno aggredito, pretendendo di portarsi via il cellulare. Fortunatamente però, l'uomo ha iniziato a urlare e le sue grida sono state udite da una pattuglia di poliziotti che transitava nella zona. Subito gli agenti hanno prestato soccorso al malcapitato e hanno bloccato e arrestato i due marocchini, di 41 e 39 anni, per rapina impropria.

Dopo l'arresto, gli uomini delle forze dell'ordine hanno accertato che uno dei due arrestati, il 39enne nello specifico, era già destinatario di un ordine di espulsione emesso dal Questore di Napoli nel 2011 e di un secondo decreto di espulsione emesso dal Questore di Reggio Calabria nel lontano 2007. Nonostante ciò, l'uomo era ancora a piede libero a delinquere per le strade di Napoli. Il suo complice invece, di 41 anni, era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, per il quale deve espiare una pena di nove mesi di reclusione per estorsione.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?