Napoli, birra sui passeggeri poi l'aggressione: ricercato straniero

Prima ha tirato volontariamente birra addosso ai passeggeri di un bus della Anm di Napoli, poi ha aggredito uno di essi che aveva tentato di reagire a quel gesto provocatorio.

Protagonista della vicenda un extracomunitario di cui non è stata diffusa la nazionalità, secondo alcune fonti probabilmente un nordafricano.

Durante lo scorso venerdì, intorno alle 18, quest'ultimo è salito in compagnia di una donna a bordo di un mezzo pubblico della linea 195. In preda ai fumi dell'alcol, lo straniero ha continuato a bere sull'autobus da una lattina che stringeva in mano. Questo almeno fino al momento in cui non ha deciso di molestare anche gli altri passeggeri, versando loro addosso il contenuto del recipiente di latta.

Fortemente irritato dalla provocazione dell'extracomunitario, un uomo ha tentato di reagire strappandogli la lattina dalle mani e venendo per questo a sua volta aggredito. Lo straniero gli ha piegato il braccio dietro la schiena e, quando l'autista, probabilmente ignaro di quanto stava accadendo, ha arrestato la corsa del mezzo in prossimità di una fermata, ha cercato di scaraventarlo fuori.

Solo a questo punto gli altri passeggeri sono intervenuti in soccorso dell'italiano, impedendo all'extracomunitario di portare a conclusione il suo piano. Dopo aver compreso che intorno a lui in tanti avevano segnalato il fatto alle forze dell'ordine, lo straniero è uscito di corsa dall'autobus dandosela a gambe.

L'uomo aggredito, costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso del Loreto Mare di Napoli, ha riportato traumi alla spalla ed al braccio destro. Per lui 10 giorni di prognosi. Nessuna traccia ancora del responsabile.