Cede il tirante d’acciaio del filobus: feriti due turisti

Forse solo il caso ha evitato il verificarsi, nella serata di venerdì, di una terribile tragedia nel centro di Napoli. In Corso Umberto, all'altezza di Piazza Nicola Amore, un cavo di acciaio che regge i fili dell’alta tensione dei filobus si è sganciato mentre era in corso il cambio di alimentazione ed è crollato in strada, danneggiando cinque automobili presenti nella zona.

Come se non bastasse, il pesante cavo ha anche colpito un cornicione di un palazzo, causando la caduta di calcinacci che hanno ferito due turisti che stavano transitando lungo la via.

I contusi, un uomo e una donna provenienti dalla Toscana, sono stati immediatamente soccorsi ed accompagnati in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Cto di Napoli. I medici hanno riscontrato per entrambi i pazienti delle escoriazioni e contusioni.

La signora ha riportato anche un leggero trauma cranico non commotivo ed un trauma contusivo al pollice sinistro. Fortunatamente, le condizioni dei due sfortunati turisti non sono state giudicate gravi tanto che sono stati dimessi dopo le medicazioni del caso.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia locale con l'Unità operativa Poggioreale, i Vigili del Fuoco e i tecnici dell'Anm. L'area è stata messa in sicurezza, con gli agenti che si sono occupati di effettuare gli opportuni rilievi per far luce sulla vicenda.

Una indagine interna, invece, è stata avviata anche dalla Anm per accertare le eventuali responsabilità. L'incidente ha inevitabilmente causato pesanti rallentamenti alla circolazione viaria già congestionata per il venerdì sera.