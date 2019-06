Napoli, perdono il treno dopo annuncio-beffa: "Parte in ritardo"

Un incredibile disguido di Rfiè costato caro a 16 persone che, seppur presentatesi in orario e con regolare biglietto alla stazione di Napoli Centrale, hanno perso il treno dell’Alta Velocità in partenza dallo scalo partenopeo e diretto a Milano a causa di una comunicazione completamente sbagliata.

La vicenda surreale ha avuto inizio alle 12:52 quando un annuncio indicava che il Frecciarossa 9536 delle 12:57 sarebbe partito “con 15 minuti di ritardo” . Quindi, dall’altoparlante ecco la solita frase di circostanza “ci scusiamo per il disagio” .

I poveri viaggiatori, già provati dal gran caldo, davanti al tabellone delle partenze non hanno potuto fare altro che manifestare il loro disappunto. Qualcuno si è allontano per andare a prendere dell’acqua per rifocillarsi e ingannare il tempo in attesa della partenza.

Ad un tratto, però, il treno “ritardatario” e il binario di partenza spariscono dal tabellone. Molti si chiedono, perplessi, cosa sia accaduto. Il mistero è presto svelato. Il Frecciarossa 9536 era partito regolarmente lasciando a terra gli ignari passeggeri che, nonostante tutto, avevano diligentemente “prestato attenzione alle successive comunicazioni per il ritardo”.

In merito al problema, il gruppo Fs ha precisato che " non si è trattato di un errore da parte di Trenitalia". "In seguito a verifiche è stato appurato che si è trattato di un errato inserimento dei dati nel sistema informatico che fornisce le informazioni da diffondere in stazione, gestito da Rete Ferroviaria Italiana", spiegano," Le 16 persone che non sono riuscite a partire con il Frecciarossa 9536 sono state assistite in stazione da apposito personale e sono state tutte fatte viaggiare con un altro treno”.

L’errore ha comunque inevitabilmente creato disagi ai viaggiatori con le persone coinvolte che hanno protestato vibratamente.