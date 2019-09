Napoli, dissidi familiari: coniugi accoltellati in via Foria

Sangue ieri pomeriggio nella centralissima via Foria a Napoli. Due coniugi, un pregiudicato di 41 anni e sua moglie di 37, sono stati accoltellati intorno alle 18:30 mentre si trovavano nei pressi di una salumeria.

L'aggressione è avvenuta all'angolo tra via Foria e vico II Foria quando in strada c'era ancora gente. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’agguato sia l’epilogo di una violenta lite in famiglia, i cui contorni restano ancora oscuri. I due sarebbero stati aggrediti da un conoscente, forse addirittura un parente, aiutato da altre persone.

I feriti sono stati colpiti in diverse parti del corpo ed hanno perso molto sangue. Subito soccorsi, sono stati condotti in ospedale. Il marito, trafitto da un fendente all'emitorace destro, è stato trasportato al Pellegrini dove si trova ricoverato con prognosi di 30 giorni.

Più complicata la situazione della moglie portata d'urgenza al San Giovanni Bosco a causa di una profonda ferita all’addome. La donna non sarebbe in pericolo di vita ma i medici vogliono tenere sotto controllo i suoi parametri vitali e valutare l'evoluzione della lesione.

Sul caso sta indagando la polizia, con gli agenti che stanno cercando di ricostruire la dinamica anche grazie al racconto delle stesse vittime e di altri potenziali testimoni.

Le forze dell’ordine hanno perlustrato il luogo dove è avvenuta l’aggressione per verificare la presenza di videocamere di sorveglianza che potrebbero avere ripreso l’azione criminale e, magari, i responsabili del brutale gesto.

